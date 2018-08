Aretha Franklin gravissima la famiglia: «Siamo fiduciosi, è vigile»

di Enrico Chillè

Tutto il mondo della musica è in grande apprensione per ledi salute di. La regina del soul, infatti, sarebbee nelle scorse ore era anche stata diffusa la notizia, poi prontamente smentita, della sua morte. Un dettaglio importante sulle condizioni dellaè stato rilasciato da un suo nipote., in questo momento, si trova a casa sua, circondata dalla. È, in grado di riconoscere le persone e di scherzare con tutti i suoi parenti» - ha voluto precisare il nipote, in dichiarazioni esclusive rilasciate a People - «Sì, posso confermare che Aretha è gravemente malata, ma la famiglia resta fiduciosa sulle sue condizioni. In questi momenti sta anche guardando la tv e sapere della falsa notizia della sua morte non ha di certo aiutato a tenerla su di morale».Da oltre un anno, la cantante simbolo del soul, non fa apparizioni pubbliche dopo aver annunciato, nel 2015, il ritiro dalla musica. Tim Franklin, il nipote, ha comunque voluto rassicurare i fan: «Aretha è certa di poter superare questo momento, così come la sua famiglia è convinta che ce la farà. La vicinanza dei fan non può che fare bene, ma vi chiediamo di rispettare la nostra privacy senza diffondere notizie prive di fondamento».