Andrea Delogu scoppia in lacrime a Vita in Diretta: «È quasi un'aggressione...». Ecco cosa sta succedendo

Andrea Delogu in lacrime a Vita in Diretta: «È quasi un'aggressione...». Ecco cosa sta succedendo. Oggi, la conduttrice del contenitore pomeridiano di Rai1 ha intervistato Alba, una giovane donna che ha sofferto di anoressia e che con coraggio l'ha sconfitta.

LEGGI ANCHE: Pierluigi Diaco confessa in diretta a Io e Te: «Ho sofferto di un male interiore, sono andato dal neurologo...». Commozione in studio

Nel corso dello spazio dedicato ai disturbi alimentari, la modella curvy Laura Brioschi - in collegamento da Torino - ha spiegato di come siano dannose alcune espressioni come «Stai bene, ti sei dimagrita» perché «la nostra bellezza - ha spiegato - non dipende dal peso, ma dalla luce che emaniamo». Andrea Delogu commenta così: «Questo tipo di espressioni, sono quasi un'aggressione».

Poi durante, la storia di Alba, Andrea Delogu si commuove fino alle lacrime. «Adesso mi commuovo anch'io - conclude -. Passo la parola a Laura». Commozione in studio.

Ultimo aggiornamento: 18:26

© RIPRODUZIONE RISERVATA