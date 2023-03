Ema Stokholma, il dolce messaggio per Angelo Madonia: «Sono stata così fortunata a incontrarlo...»

Ema Stokholma felicemente innamorata. La conduttrice e speaker radiofonica ha condiviso sui social un messaggio indirizzato al suo cavaliere Angelo Madonia, con cui fa coppia fissa da ormai diversi mesi.

Lui che è ballerino italiano e maestro di “Ballando con le stelle”, è reduce da due relazioni con due donne che hanno dato alla luce due bambine, Alessandra di 9 anni e Matilde di 4. Il messaggio della dj è, infatti, rivolto principalmente alle figlie del compagno con le quali Ema ha istaurato un bellissimo rapporto. Cosa ha scritto?

Il messaggio di ema Stokholma

«Sono stata fortunata a incontrare un uomo che ha due bambine, io che i figli non li ho mai voluti. Mi sento responsabile e appagata e so che posso contribuire al benessere di due piccole anche se non sono mie. Io le amo queste due persone», questo il cinguettio di Ema Stockholma che in pochissimi minuti ha scatenato i commenti dei colleghi. «Ma che cucciolottola», ha scritto l'amica Andrea Delogu.

«Mi verrebbe da dire... grazie Milly Carlucci», ha replicato la conduttrice radiofonica, ricordando che galeotto è stato il talent show di Rai1 che ha visto nascere la coppia durante la scorsa edizione.

Il commento di Angelo Madonia

Immancabile, poi, il commento del diretto interessato. Angelo Madonia ha così replicato: «Infinitamente grato a te amore mio e alla vita che ci ha fatti incontrare».

Insomma, un amore nato tra un passo di danza e l'altro e che, in pochissimi mesi, si è trasformato in una relazione importante, fatta di veri sentimenti.