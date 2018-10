Andrea Bocelli da record, un miliardo di streaming per il suo repertorio

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Ilarriva al. La cifra datiene conto di singoli e album di tutte le piattaforme digitali. La notizia arriva alla vigilia della pubblicazione del nuovo album pop di inediti "Sì", in uscita domani, 26 ottobre, per Sugar in 60 paesi e in 7 lingue. Nel nuovo lavoro discografico Bocelli duetta con star internazionali del calibro di Ed Sheeran, Dua Lipa, Aida Garifullina e Josh Groban, e per la prima volta insieme a suo figlio Matteo su "Fall On Me", title track del nuovo film della Disney "Lo schiaccianoci e i quattro regni", in uscita in tutte le sale italiane il 31 ottobre. Il video, in appena un mese dalla sua pubblicazione, è arrivato a quasi 20 milioni di visualizzazioni.Tra le collaborazioni dell'album "Sì", oltre alla produzione del leggendario Bob Ezrin, ci sono le partecipazioni eccellenti di Tiziano Ferro (autore del testo del duetto tra Bocelli e Ed Sheeran "Amo soltanto te"), Raphael Gualazzi (che firma musica e testo di "Vertigo"), il coro di "Voices of Haiti" (60 bambini di Haiti cantano in "Dormi Dormi" e "Gloria"), Riccardo Del Turco (autore di "Vivo"), Francesco Sartori e Lucio Quarantotto ("If Only"), gli autori Fortunato Zampaglione (“Fall on me”), Davide Esposito ("Ali di libertà") e Marco Guazzone ("We will meet once again”) e i produttori e autori Pierpaolo Guerrini e Mauro Malavasi.Bocelli in questi giorni sta ottenendo un successo straordinario in Canada, dove è impegnato in alcune date live. Il suo concerto di qualche giorno fa al Bell Centre di Montreal ha visto il tenore ottenere la standing ovation da oltre 21.000 spettatori.