Alessia Marcuzzi e Paola Saluzzi insieme a Boomerissima? Novità in vista della seconda edizione

Questa volta è andata bene. Anzi più che bene. Alessia Marcuzzi, sul lavoro sta vivendo una seconda giovinezza. La sua scelta di tornare in Rai è stata vincente. Basta pensare alla prima edizione del suo Boomerissima su Rai2. Una sfida vinta prima di tutto con se stessa, con un programma nuovo, diverso che ha riscosso un buon successo di pubblico e critica conquistando ottimi dati di ascolto e riportando un pubblico di giovani su una delle tre reti generaliste.

Alessia Marcuzzi e Fiorello

Un successo che poi per lei è continuato anche con Fiorello in Viva Rai 2! Viva Sanremo. Una settimana di notti in bianco ma con altri numeri da capogiro oltre che di grande divertimento. Insomma per Alessia Marcuzzi il ritorno sulla rete pubblica è stato una scommessa vinta in tutti i sensi.

Ritorno in Mediaset?

E ora la Rai se la coccola, mentre si dice che la conduttrice sia nuovamente corteggiata da Pier Silvio Berlusconi che vorrebbe rivederla a Mediaset, in una delle prossime prime serate. Ma non sarà semplice far cambiare idea ad Alessia decisa ad accettare una proposta dei vertici Rai di un secondo ciclo di puntate del fortunato programma.

La coppia con Paola Saluzzi

Ma questa volta non potrebbe essere da sola. Perché in questi mesi a Roma, la sua città, Alessia ha anche recuperato i contatti con Paola Saluzzi con la quale condivise la sua prima esperienza televisiva in “Il grande gioco dell’oca", agli inizi degli anni ‘90. Secondo il settimanale Oggi ci sarebbe la possibilità concreta di rivederle insieme in onda su Rai2…