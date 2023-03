Violenza sulle donne, un uomo su 2 pensa che non sia un problema che lo riguardi: ecco i dati choc della Fondazione Libellula

L’altra metà del cielo è sempre più azzurra. Ma, in questo caso, non è certo una buona notizia. La survey “LUI – Lavoro, Uomini, Inclusione” realizzata da Fondazione Libellula ha intervistato oltre 2mila uomini lavoratori esplorando la percezione e le esperienze del genere maschile rispetto alla discriminazione e all’equità di genere nel mondo professionale e nella vita familiare. I risultati dello studio non sono incoraggianti sulla maggior parte degli aspetti ricercati e viene evidenziata la necessità di un cambiamento culturale e strutturale per garantire maggiori opportunità e rispetto alle donne per arrivare a una equità di genere ampiamente condivisa.