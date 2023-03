8 marzo, il Pd Marche in coro: «Garantire salute delle donne, avviare campagna screening gratuita seno»

ANCONA- «Avviare al più presto la campagna di prevenzione con gli screening senologici gratuiti e recuperare i ritardi sulle liste di attesa». È il messaggio che le consigliere regionali Marche del Pd Anna Casini, Micaela Vitri e Manuela Bora lanciano in occasione della Giornata internazionale della Donna. Un messaggio «molto concreto» che si traduce «in una serie di atti portati in discussione in Assemblea».

Le situazioni più gravi

Tra le situazioni più gravi denunciate dalle consigliere dem il «blocco da metà dicembre dello screening oncologico della mammella e collo dell'utero in tutta la regione, causato dal cambio del software applicativo nelle strutture dell'Ast». La vicecapogruppo Casini ha presentato un'interrogazione per sollecitare la riattivazione del servizio: «è inammissibile che per un mero problema tecnico, un servizio talmente importante venga sospeso per così tanto tempo. E, ciò che è peggio, non sappiamo ancora quando sarà riattivato, considerato che secondo l'assessore alla Sanità Saltamartini sta funzionando tutto normalmente. Mediamente circa il 40% dei nuovi casi di malattia possono essere prevenuti o curati efficacemente grazie allo screening. È chiaro che questa situazione, di cui la giunta porta una grande responsabilità, rischia di creare un danno enorme alla salute delle donne. Palesemente inutile, invece, è l'iniziativa spot promossa da Saltamartini, che l'8 Marzo offrirà alle giovani la possibilità di eseguire gratuitamente e senza prenotare il pap-test nei Consultori Familiari di Ascoli Piceno e San Benedetto del Tronto».