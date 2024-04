Turismo top, Emma Villas acquista Marche Holiday: 23 ville marchigiane per una vacanza da sogno

Una vacanza in una villa da sogno? Nelle Marche. Emma Villas Spa (“Emma Villas” o “Società”), azienda leader in Italia (con sede legale a Roma e operativa a Siena) nel settore del vacation rental (affitti brevi di ville e tenute di pregio) quotata sul segmento Euronext Growth Milan di Borsa Italiana, comunica di aver finalizzato l’acquisizione del 100% della società Marche Holiday Villas, società di nuova costituzione in cui sono state conferite le attività relative all’affitto di immobili ai fini turistici di Marche Holiday, specializzata in affitti di case vacanze, ville con piscina e appartamenti nelle Marche e nel centro Italia. Le Marche, quindi, attraggono investitori e nel futuro prossimo, sfuttando la forza della Emma Villas (vedere per credere il loro sito internet), sempre più vacanzieri top per capacità di spesa, amanti del bello.