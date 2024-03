Terremoto Napoli, dall'inizio di marzo già diverse scosse sul Vesuvio: cosa sta succedendo. L'ultima eruzione 80 anni fa

Quello di oggi, 11 marzo, non è il primo terremoto registrato a Napoli nel mese di marzo. Il Vesuvio - ricorda "Il Mattino" - ha già tremato diverse volte. Il 2 di marzo una prima scossa alle 5 del mattino e una seconda alle 9.19, entrambe di magnitudo 1,1. Il giorno 5 di questo mese un altro sussulto alle 16.43 di magnitudo 1.5 preceduto da un impercettibile sisma dello 0.1. Sabato scorso l'ultimo segnale prima di quello, poderoso, di oggi: alle 18.29 un sisma di magnitudo 1.4.

L'ultima eruzione 80 anni fa

La scoss arriva a una settimana dall'anniversario dell'inizio dell'ultima eruzione del Vesuvio, cominciata il 18 marzo del 1944 durante la seconda guerra mondiale. Una ricorrenza che verrà ricordata dal 17 al 19 marzo con tre giornate di visite guidate alla sede storica dell'Osservatorio vesuviano e ai luoghi del vulcano, aperte alle famiglie e agli studenti delle scuole della «zona rossa» individuata dal Piano nazionale della protezione civile, iniziativa promossa dall'Osservatorio vesuviano dell'Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia, dal Dipartimento della protezione civile dalla Protezione civile della Regione Campania e dall'Ente parco nazionale del Vesuvio.

Il terremoto di oggi 11 marzo

Una forte scossa di terremoto è stata registrata oggi, 11 marzo, alle 19.08 a Napoli in zona vesuviana. Il sisma di magnitudo 3 a una profondità di 2.9 km, secondo i dati dell'Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia (Ingv). Il terremoto è stato avvertito in maniera distinta in tutta l'area vesuviana, da Portici a Pollena Trocchia, ma anche al centro di Napoli.