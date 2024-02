Strage di Palermo, arrestata la figlia Miriam Barreca, complice dell'omicidio: «Mia madre e mio fratello posseduti dallo stesso demone»

Dettagli sempre più inquietanti sulla strage di Altavilla Milicia, nel Palermitano. Il ruolo di Miriam, la figlia sopravvissuta e indagata per concorso in omicidio per la morte di fratelli Kevin ed Emanuel e la madre Antonella Salamone, si definisce di ora in ora. Il gip ha disposto la custodia cautelare in carcere. Il 14 febbraio, tre giorni dopo il ritrovamento dei cadaveri, quando già era stata affidata a una comunità protetta, si è presentata alla Procura per i Minorenni di Palermo e ha raccontato la sua versione dei fatti.