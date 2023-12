Chiara Ferragni, dal capo della comunicazione all'assistente personale, chi è in discussione per il pandoro-gate

«Best team». Chiara Ferragni festeggiava così, sui social, i traguardi raggiunti insieme ai dipendenti. Ora invece la sua squadra è in crisi. Dal capo della comunicazione all'assistente personale, tutti sono in discussione dopo lo scandalo Pandoro. L'onda d'urto del "terremoto" generato dalla maxi multa dell'Antitrust rischia di colpire chi lavora a stretto contatto con l'influencer. Nessuno è escluso. Nella black list non c'è solo il manager Fabio Maria Damato, ben presto potrebbero finire anche altri "fedelissimi". Persone che l'imprenditrice di Cremona aveva scelto negli ultimi anni, ma che potrebbero essere le stesse da cui si sente tradita.