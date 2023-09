Uragano Nigel, in arrivo gli effetti sull'Italia: freddo, rischio inondazioni e violenti temporali. Dove e quando colpirà

Rischio allagamenti e probabili interruzioni della fornitura di energia elettrica. È l'avviso diramato dal Met Office (il servizio meteorologico nazionale del Regno Unito) per gli effetti dell'uragano Nigel. Sono previste inoltre forti raffiche di vento e violenti temporali. Le conseguenze arriveranno anche in Italia. Nella mappa del Centro europeo per le previsioni meteorologiche si vede chiaramente, colorata di blu, la massa d'acqua (intensa) che arriverà e colpirà l'Italia, abbassando le temperature e portando intense precipitazioni. Ma quando arriverà? Il punto con il meteorologo Paolo Corazzon di 3bmeteo.