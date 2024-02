Memo Remigi torna in Rai a Bella Mà: «Chiedo scusa, sono stato incosciente. Ecco cosa mi disse Costanzo»

Memo Remigi torna in tv sulla Rai, a poco più di un anno dalle polemiche per la molestia a Jessica Morlacchi durante la trasmissione Oggi è un altro giorno, all'epoca in onda su Rai1 e condotta da Serena Bortone. Il suo ritorno sugli schermi del servizio pubblico è avvenuto oggi al programma Bella Mà, invitato dal conduttore Pierluigi Diaco. Remigi è subito tornato sull'argomento, chiedendo scusa all'azienda e al pubblico.