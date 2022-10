Miriam Leone e la foto senza trucco: «Ecco le mie imperfezioni». Spunta il commento pieno d'amore

Miriam Leone al naturale su Instagram. L'ex Miss Italia ha voluto lanciare un messaggio di body positivity sul suo profilo social: ha condiviso una foto senza trucco appena sveglia, al mattino. L'attrice di origine siciliana scrive: «Mostrarsi senza filtri ai tempi dei social è un atto magico». Il messaggio è chiaro ed efficace, motivo per il quale la foto ha fatto il pieno di like e commenti.

Il post su Instagram

«Mostrarsi imperfetti un super potere per essere liberi dalle migliaia di specchi riflessi che ci vorrebbero perfetti», continua il post su Instagram. «Stamattina mi sono fatta questa foto appena sveglia dopo una notte sul set con trucco effetti speciali, ancora tutta stropicciata dal sonno, ma trovo utile condividere naturalezze e imperfezioni per aiutarci a riprenderci il nostro potere di essere umani, per abbracciare le nostre comuni fragilità. Siamo anche questo. Piccolo reminder quotidiano mentre la luce di Palermo mi riscalda. Buona giornata naviganti», chiosa l'attrice.

Miriam Leone condivide sui social con i follower uno scatto al naturale che catture tutte le imperfezioni, anche se... i fan non condividono appieno e scrivono: «Ma quali imperfezioni, sei perfetta così». «Sei una visione celestiale», scrive qualcun altro. Tra i commenti spunta quello del marito Paolo Carullo che esprime tutto il suo amore digitando con lo smartphone un semplice cuore rosso.