Protesta dei trattori, le Marche si mobilitano a Pesaro (160) e Porto San Giorgio (100). Presidio permanente fino a venerdì. La Regione chiede un incontro

La marcia dei trattori su Pesaro è stata imponente. Alla fine si sono contati 160 mezzi degli agricoltori di tutta la provincia. Una dimostrazione di forza e presenza ma gentile, senza arrecare disagi (se non quelli strettamente previsti per il traffico nel tragitto autorizzato, dalla rotatoria del casello Pesaro all'interquartieri). Venti trattori resteranno ora a presidio, nel terreno attiguio al rondò pesarese, fino a venerdì. Gli altri hanno fatto ritorno a casa alla spicciolata con grande senso di responsabilità e civiltà. Contestualmente è arrivata la richiesta di incontro per domani, martedì 6 febbraio, in Regione, a Palazzo Raffaello, del governatore Acquaroli e dell'assessore all'Agricoltura Antonini per fare il punto sulle politiche agricole. Al momento, da Pesaro, non è stata ancora data una risposta all'incontro istituzionale.

Foto Bargnesi