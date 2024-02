Troppo lavoro, il malessere (burnout) e la pensione anticipata a 54 anni: «Stanca di stare in ufficio 8 ore al giorno, adesso viaggio e faccio yoga»

Svegliarsi alle sei, lavorare otto ore al giorno davanti a un computer, fare gli straordinari, tornare a casa e ripetere tutto daccapo il giorno dopo. Se per molti può essere rassicurante avere abitudini quotidiane, scadenze e giorni di permesso programmati, per altri non può che essere frustrante e poco appagante. Lasciare tutto per dedicare più tempo alla famiglia, ai viaggi, a quel corso di chitarra che non hai mai iniziato, a imparare il francese. Per farlo c'è bisogno di coraggio e Jeanne Thompson, oggi 56enne, ne ha avuto parecchio per dire addio agli impegni aziendali che la occupavano da 30 anni.

La donna ha richiesto la pensione anticipata e adesso sente di godere a pieno la vita: viaggia, fa yoga, sperimenta nuove ricette in cucina ed è finalmente felice, come mai prima d'ora.