Isee, nuovo modello di calcolo nel 2024. Dall'Irpef dei figli alle novità dell'assegno di inclusione: come cambia il Dsu

Isee. Dal 1° gennaio cambia il modello di Dichiarazione Sostitutiva Unica (Dsu), lo strumento fondamentale per il calcolo dell'Indicatore della Situazione Economica del nucelo familiare. Il nuovo modello è stato approvato dal decreto n. 407 - pubblicato sul sito del Ministero del Lavoro. Diverse le novità che influenzeranno la vita delle famiglie italiane.

Isee, a cosa serve

L'aggiornamento del modello Dsu sarà dunque operativo da gennaio. E modificherà le modalità a cui si giunge al calcolo dell'Isee. Uno strumento, quest'ultimo, essenziale per accedere a prestazioni e agevolazioni: dall'assegno unico e universale a quello di inclusione, che scatterà proprio a gennaio in sostituzione del Reddito di Cittadinanza (RdC) e sarà destinato per nuclei familiari con minori, disabili o con componenti ultrasettantenni.