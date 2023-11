Giulia Cecchettin scomparsa, il papà di Filippo Turetta: «È un po' possessivo, ma non è un mostro»

Più passano le ore, più il timore che a Giulia Cecchettin possa essere successo qualcosa di brutto aumenta. Nella storia dei due ex fidanzati scomparsi, per l'opinione pubblica sembra essere tutto abbastanza chiaro, almeno nella dinamica dei fatti: c'è una vittima, Giulia appunto, e un colpevole, Filippo Turetta. Il papà del giovane però, non ci sta: «Mio figlio non avrebbe mai fatto del male a Giulia, lui la amava infinitamente. Vi prego, non dipingetelo come un mostro», dice al Corriere della Sera.