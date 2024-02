Il segreto per la felicità, lo psichiatra di Harvard: «Avere due persone fidate nella propria vita». Ecco quali

Qual è il segreto per la felicità? Il valore delle relazioni personali sta diventando sempre più importante in un mondo iperconnesso. Per il benessere emotivo (e non solo) i legami umani sono essenziali. Pilastri essenziali nella ricerca di una vita piena e soddisfacente. Lo psichiatra americano Robert Waldinger, che dal 1938 dirige lo storico 'Study of Human Happiness' di Harvard, ha rivelato l'importanza di avere almeno due persone fidate a cui rivolgersi nel momento del bisogno.