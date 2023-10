Elicotteri israeliani con sistema laser, Tel Aviv schiera gli AH-64 Apache. «Pioggia di fuoco mai vista»

Cannoni automatici da 30 mm e missili Hellfire. Sono le armi degli elicotteri israeliani AH-64 Apache, coinvolti nelle operazioni a Gaza. «Una formidabile potenza di fuoco», secondo gli analisti militari. Sono ora impiegati su più fronti: sia contro Hamas che Hezbollah. I video degli attacchi sono impressionanti. Spazzano le strutture avversarie in poco tempo. Ma non solo. Adesso sono dotati di un nuovo sistema laser che li rende ancor più letali.

Le caratteristiche

Il Boeing AH-64 Apache è un elicottero d'attacco sviluppato negli Stati Uniti d'America a partire dagli anni Settanta, come indicato sul sito della compagnia aerea. Utilizza un rotore principale e uno di coda, entrambi a quattro pale. L'elicottero è stato concepito come bimotore biposto in tandem, per l'impiego in missioni anticarro, assalto, scorta e caccia anti-elicottero. Quando può operare? Gli sviluppatori assicurano: in ogni condizione di tempo e di luce.