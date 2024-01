Compleanno al ristorante, lite per il conto da 700 euro: «Paghi tu, sei l'unico uomo». Lui offre solo a moglie e festeggiata

La questione di chi debba pagare il conto quando si mangia fuori è sempre motivo di dibattito, ma a volte la situazione degenera e anziché cercare di capire quale sia il modo migliore di gestirla - per esempio, tenendo in considerazione le finanze dei partecipanti o chi ha esteso l'invito e altre circostanze - si finisce per prendere posizioni estreme e spesso irrispettose.