È iniziata la settimana che porta all’ultima giornata della regular season del campionato 2022-23. I bianconeri si stanno preparando alla gara contro la Reggina in programma venerdì sera alle ore 20,30 tutte le partite si disputeranno in contemporanea venerdì sera. Si tratta di un ultima giornata decisiva su più fronti, per i playoff, per i playout e la retrocessione diretta. Un venerdì particolare che potrebbe segnare il futuro di diverse squadre, compreso l’ Ascoli che nonostante il pareggio casalingo con il Cosenza nutre ancora una piccola speranza di poter accedere agli spareggi promozione.