MONDOLFO - Brutta sorpresa per i residenti del centro storico ieri mattina in via Fermi. Un grave atto vandalico è stato commesso ai danni della libreria “take away” posizionata vicino all’ingresso del parco del monumento dei caduti, nei pressi dell’asilo nido Aquilone.

Le tracce dell'azione

Ignoti durante la notte o la sera precedente hanno aperto gli scaffali e lasciato sulla panchina e in strada diversi volumi per bambini e adulti. Alcune pagine dei libri presi e non riposti dentro la piccola libreria risultavano in parte strappate.

Due grossi volumi e manuali di pedagogia sono stati presi e gettati in terra senza alcun riguardo.

Non è la prima volta che la microlibreria di via Fermi viene vandalizzata, in passato non erano mancate scritte che hanno in parte deturpato i colori originari in giallo e blu che sono i simboli del Comune di Mondolfo.

Episodio grave

Ma non era mai avvenuto che di proposito i volumi venissero abbandonati e addirittura parte delle pagine strappate sotto la panchina del parco.

A fare la scoperta del vandalismo sono stati ieri mattina gli abitanti del posto che recandosi in centro dopo aver parcheggiato l’auto hanno notato i libri a terra, al di fuori della microlibreria del parco.

Le microlibrerie fanno parte del patrimonio culturale e civico della cittadinanza ai fini della condivisone degli spazi pubblici e ricreativi.