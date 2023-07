URBINO - Nel territorio comunale di Urbino, nel cuore della vallata del Foglia, la prima pietra sul il progetto di sviluppo. «Sono davvero orgoglioso – annuncia il sindaco Maurizio Gambini – del risultato ottenuto dalla nostra Amministrazione Comunale, che ha voluto fortemente portare nel nostro comune una realtà industriale attiva a livello internazionale, realizzando quanto già previsto nel nostro Prg e rimasto bloccato per decenni».

L’intervento



Sono partiti, infatti, i lavori per la realizzazione della nuova zona produttiva, artigianale e industriale in località Ca’ Guerra. L’avvio dell’intervento avviene dopo la firma della convenzione urbanistica tra il Comune di Urbino e la società “Green Power Systems srl”. Si tratta di un progetto che riguarda un’area di 73.651 mq complessivi, su cui sorgerà un complesso produttivo con una superficie coperta di 27.141 mq e un edificio per uffici amministrativi e tecnici a servizio della ditta di 2.700 mq. È prevista la realizzazione di parcheggi pubblici per 4.900 mq, verde pubblico per 7.500 mq, che fungerà anche da schermatura allo stabilimento, e un percorso pedonale e ciclabile lungo la strada comunale di via Fogliense. L’intervento rispetterà i più recenti criteri di risparmio energetico degli edifici e di produzione di energia da fonti rinnovabili. «Ringrazio la famiglia Brugnettini per aver scelto di rimanere a operare nel territorio, è una decisione coraggiosa, che dimostra la fiducia e l’attaccamento di questi imprenditori verso le nostre aree interne – insiste il primo cittadino ducale - Ciò lo dimostra anche la scelta del gruppo di acquisire già altre superfici per assicurarsi ulteriori opportunità di crescita.



L’impulso



«Il nuovo sito, che si occuperà dell’assemblaggio di gruppi elettrogeni, porterà impulso al tessuto economico e sociale a tutta la vallata del Foglia; infatti – continua Gambini - pur essendo nel comune di Urbino, l’area si trova ai confini con i comuni di Sassocorvaro-Auditore, Tavoleto, Vallefoglia, Mondaino e Montecalvo in Foglia: tutta la comunità potrà trarne beneficio. La realizzazione del nuovo sito produttivo significa lavoro, nuova residenzialità, sviluppo di servizi e di un circuito di nuove attività connesse». Si parla di circa 250 posti di lavoro, che attiveranno un indotto importante e daranno una nuova attrattività a tutta la vallata. «Creare nuove opportunità di lavoro – conclude Maurizio Gambini - è l’unica risposta concreta all’esigenza di frenare lo spopolamento dell’entroterra e di riportare le famiglie, in particolare i giovani, a vivere nelle aree interne e possiamo dire che la nostra Amministrazione ha inserito un tassello decisivo in questa direzione».



La convenzione



Con la stipula della convenzione la ditta “Green Power Systems srl” si impegna a realizzare opere di urbanizzazione primaria per un importo totale di 1.161.126 euro, tra le quali, come detto, oltre ai parcheggi e al verde pubblico, sono previsti adeguamenti alla viabilità comunale e provinciale, integrazione di reti fognarie e reti per i servizi idrico, elettrico, dati e gas metano. Secondo l’accordo, la ditta cederà gratuitamente al Comune di Urbino le opere di urbanizzazione con i relativi servizi e impianti. La fine lavori avverrà entro il 30 maggio 2028.