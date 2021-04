All'Astra aria sterilizzata come in una sala operatoria. Il titolare compie 74 anni e si regala un impianto hi-tech

PESARO - Nel 2018 Fulvio Urbinelli ha fatto una scelta coraggiosa, rinnovare un bar importante in una zona strategica di Pesaro, l’Astra, ridando luce a un’attività che si stava spegnendo. E nonostante questo lungo periodo di incertezze, Urbinelli non ha mai smesso di crederci: oggi compie 74 anni e annuncia di aver iniziato i lavori per mettere in piena sicurezza il locale per combattere il virus.

«Entro la fine di aprile saremo pronti con il progetto di sanificazione per la sicurezza dei clienti e del nostro personale: un impianto che sterilizza l’aria, come quelli delle sale operatorie. Agisce sui batteri con un sistema a raggi infrarossi e ultravioletti e mantiene l’aria pulita e sana. Presto lo installeremo anche nella sala cinema». Anche il Bar Astra non sta passando un momento felice: «Si sono dimezzati gli incassi, abbiamo dovuto ridurre anche il personale, ma devo ringraziare la Curia che è stata molto comprensiva e si è adeguata alla situazione, venendoci incontro con l’affitto. Forse anche loro, come l’amministrazione comunale, hanno capito lo sforzo che abbiamo fatto per ridare vita a questo locale che può vantare una produzione propria di gelati e alta pasticceria, grazie Nicola Manzari, oltre che un’ottima pizzeria. Sono stato molto contento della risposta dei cittadini».

L’attività di Fulvio, per 50 anni, è stata quella di attrezzare laboratori di pasticceria e panifici, sia in Italia che all’estero, rappresentando ditte importanti fino a togliersi la soddisfazione di aprire lui un bar: «Ho seminato amore e raccolgo soddisfazioni. Io barcollo, ma non mollo e festeggerò questo compleanno con la speranza di tornare al più presto ad una quasi normalità». Nato a Pesaro, anche se ora abita a Gradara, è molto orgoglioso dei suoi 7 figli: Maruska, è direttrice della Nuova scuola, Veruska lavora con lui all’Astra; Letizia studia e William lavora all’estero, mentre le due gemelline Angela e Grazia hanno 9 anni: «Rifarei tutto ciò che ho fatto nella mia vita. I veri piloti si vedono nelle curve: nei rettilinei tutti sanno correre. Quindi cerchiamo di affrontare bene queste curve e nel rettilineo saremo davanti».

