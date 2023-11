PESARO Recupero vecchia tribuna dello stadio, la permuta Comune-Aspes vale più di 900mila euro. L’operazione era già stata annunciata qualche mese fa dall’Amministrazione comunale e approvata dal consiglio comunale. Ora sono stati emessi i documenti della determina che perfezionano e regolarizzano la permuta fra il Comune e l’Aspes legata, nell’ambito di riqualificazione dello stadio Benelli e zone circostanti, principalmente al recupero della vecchia tribuna Prato nel cuore di Pantano. Nello specifico, l’ex tribuna Prato passa di proprietà ad Aspes, che invece cede al Comune il campo supplementare.



Le comunicazioni



Entrambi i beni hanno un valore pari a 760.000 euro (il supplementare mantiene una destinazione edificabile), a cui aggiungere l’Iva al 22%, che porta la cifra complessiva della permuta a 927 mila euro. Permuta senza conguaglio economico, considerato il valore equivalente degli immobili. Il Piano di rigenerazione prevede l’abbattimento del muro che corre lungo via Campo Sportivo. Una condizione che permetterà di liberare spazio e luce per quest’area centrale del Quartiere 12 e la città e di aprire alla fruizione dei residenti e non solo, lo spazio verde ad oggi chiuso nel perimetro dello stadio. Tra le opere previste anche la nuova sede del Circolo della Vis, servizi igienici, una sala polifunzionale che sarà utilizzata per ospitare sia come sala riunioni per la società, sia per le attività e gli incontri del Quartiere. E ci sarà spazio anche per una farmacia. In questo senso, come riportato nella determina del Servizio Patrimonio, Aspes si impegna a «spostare la sede della farmacia comunale di Pantano e nello stesso tempo a realizzare un locale polivalente che potrà essere messo a disposizione dell’Amministrazione comunale e, nelle aree di pertinenza, (eventualmente a scomputo del contributo di costruzione), opere di urbanizzazione secondaria funzionali alla migliore fruizione degli spazi pubblici e degli impianti sportivi esistenti».



Ultimo step



Ultimo step, la copertura della Prato. Da questo punto di vista non c’è un piano già definito in quanto manca la copertura economica. Il Comune, anche di recente, ha ribadito che l’Amministrazione insieme a tutti i soggetti coinvolti si sta attivando per individuare il finanziamento che consentirà di realizzare l’operazione e garantire una migliore fruizione della tribuna del Benelli. Completati, invece, i lavori per il nuovo manto dello stadio, un misto di naturale e sintetico, in sostituzione del precedente fondo, che non riusciva più a drenare l’acqua. Il piano del campo da calcio, per un investimento da 900mila euro, nel dettaglio tecnico ha previsto otto fasi lavorative: asportazione della superficie, rimozione porte e panchine esistenti, ripristino della superficie mediante sistemazione del manto superficiale e realizzazione dello strato di sottofondo, dello strato intermedio e dello strato finale.



Otto fasi



Posa in opera del drenaggio, operazioni di livellamento, stesura dei teli mediante sovrapposizione ed incollaggio. E ancora: realizzazione dell’impianto di irrigazione, fornitura e posa in opera delle varie panchine, interrate e fuori terra. Dopo l’inaugurazione, la Vis Pesaro ha esordito al Benelli nel posticipo serale contro la Fermana, finito in pareggio (le prime partite casalinghe le ha giocate a Recanati vista l’indisponibilità del campo di Pantano).