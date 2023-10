PESARO Una visita che ha scaldato i cuori. Perché non è, e non sarà mai, solo un gioco, considerando che le emozioni che fa vivere il pallone sono uniche. Ieri mattina, a margine dell’allenamento biancorosso in preparazione della sfida di Pescara programmata per lunedì sera, al Benelli c’è stata una visita speciale. Giocatori, staff tecnico e dirigenziale della Vis hanno accolto calorosamente Luca Bartolucci e papà Luigi.

Giornata speciale



La storia del 31enne pesarese, non vedente dalla nascita, e di suo padre che per far vivere appieno la partita allo stadio gli fa da telecronista personale ha commosso tutti, anche i media nazionali che hanno ripreso la notizia. Ieri mattina si è coronato un piccolo sogno per Luca, quello di conoscere i propri beniamini, i quali da par loro hanno raccontato a parole e gesti di trarre forza da tifosi così speciali. «Se non molliamo mai, se riprendiamo sempre le partite, anche oltre il 90’, è perché traiamo forza da Luca e dalla sua storia che ci ha emozionato - ha tenuto a dire mister Simone Banchieri - Ringraziamo lui e il suo splendido papà per essere venuti». Parole accolte da un applauso generale a cui si è aggiunto un breve discorso di Mirko Valdifiori, il suo idolo: «Continua a sostenerci con tuo padre. Il tuo spirito e il tuo sorriso ci accompagneranno in tutte le partite». Dopo aver indossato la maglietta della Vis consegnatagli dalla squadra, assieme ad alcuni gadget della Vis Pesaro 1898 regalatigli dalla società, Luca e papà Luigi si sono accomodati sulle rinnovate panchine dello stadio Benelli, ad assistere a buona parte dell’allenamento.



Tutti a Pescara



Un allenamento in vista di una trasferta al massimo grado impegnativa come quella di Pescara, per cui mister Banchieri non potrà attingere dalla rosa a piene mani, essendo fuori dai giochi gli infortunati Blue Mamona e Neri. Tutti gli altri, a oggi, sono abili e arruolabili, per un match che lunedì sera avrà inizio alle 20.45 in uno stadio storico come l’Adriatico intitolato a Giovanni Cornacchia. Prevendita attiva su Vivaticket, online e nei punti vendita dislocati in tutta Italia. Il rivenditore ufficiale della Vis Pesaro è il Caffè Zongo di Francesco Zonghetti, sito in piazzale Caduti del Lavoro, 8, ma è possibile recarsi pure alla tabaccheria Binda di Mirko Federici sita in via S. Pertini, 1927, al Trony Pesaro di corso XI Settembre, 310, alla tabaccheria Tomassoli di via Cialdini, 36, al Nonsolotabaccheria di via Bertozzini, 4. Il costo di un tagliando nel settore ospiti dello stadio abruzzese, la cui capienza è di 741 unità, è di 10 euro più diritti di prevendita. Possibilità di acquisto solo fino a domenica alle 19. La Vis, sul proprio sito web, riprendendo il portare del Delfino, dà poi tutte una serie di informazioni utili: dal come raggiungere lo stadio (https://www.pescaracalcio.com/stadio-adriatico-dati-tecnici/), alle norme di introduzione degli striscioni (https://www.pescaracalcio.com/disposizioni-per-laccesso-di-striscioni-ed-altro-allinterno-dello-stadio/), al regolamento d’uso dello stadio Adriatico-Cornacchia (https://www.pescaracalcio.com/stadio-adriatico-regolamento-duso/), fino al Codice di condotta approvato dal Delfino Pescara 1936 Spa (https://www.pescaracalcio.com/codice-di-condotta-dei-sostenitori-della-delfino-pescara-1936-s-p-a/).