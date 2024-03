PESARO - Dai meandri della filosofia alle infinite possibilità del bambù, dagli scenari di guerra alle scenografie teatrali, senza tralasciare i meccanismi della mente abilmente indagati attraverso “l'ingegneria del pensiero”: in città sta per arrivare, domani alle 20 sul palco del Cinema Astra, tutta la dirompente energia divulgativa di TedxPantano3, il primo Tedx della storia pesarese. Un successo già scritto, tanto che l'evento ha registrato il sold out ancora prima che venissero annunciati i relatori.

L’ispirazione



Il format arriva da oltreoceano e che ha conquistato cuori e menti di miliardi di spettatori vedendo sul palco personaggi dal calibro di Bill Gates, Bill Clinton, Al Gore, ma anche Isabel Allende e Bono Vox, riproposti su web e televisioni per miliardi di visualizzazioni con un unico scopo: divulgare le idee che meritano di essere diffuse in un circolo virtuoso di Tecnologia, Enterntaint, Design e non solo. «Insomma, l'evento che a Pesaro mancava - commenta entusiasta la giornalista Silvia Sacchi, che avrà il ruolo di conduttrice di Tedx Pantano - e che non a caso arriva nell'anno da Capitale della Cultura: sarà un modo di farecultura diverso, coinvolgente, perché da un Tedx si esce cambiati e con la voglia di alzare l'asticella, dopo aver ascoltato punti di vista inediti». «Tedx è una sorta di set, sarà come essere nella scena di un film - continua Christian Carbonari, organizer licenziatario e presidente Spazio Rosso - i relatori , 18 minuti e un tema a cui ispirare i loro speech: per questa edizione abbiamo pensato al tema del Limite, in tutte le sue sfaccettature. Erano anni che volevamo portare questo network a Pesaro, e c'è voluto un sapiente gioco di squadra e una congiuntura ideale tra l’associazione Spazio Rosso che rappresento, aziende ed idee che si è verificata proprio in questo anno fondamentale per Pesaro, un buon auspicio per le prossime edizioni». « I 18 minuti sono un limite posto sin dai primi Tedx di 40 anni fa - spiega Paolo Pagnini, co-organizer - una soglia di tempo ideale per far sì che l'attenzione dello spettatore rimanga alta, consente al relatore di approfondire adeguatamente un argomento e soprattutto…se Martin Luther King è riuscito a cambiare il mondo con il discorso" I had a dream" in 17 minuti e 52 secondi, certamente è un tempo sufficiente anche per i partecipanti al Tedx per cambiare la mente dei loro spettatori».



I protagonisti



Ad avvicendarsi sul palco di Tedx Pantano saranno Davide Bertozzi, pubblicitario, la presentatrice radiofonica Francesca Cavalli (in arte RadioFra) , il filosofo Paolo Ercolani, l'ingegnere visionario Marco Fabiani, Cecilia Felici, attivista, l'attore Maury Incen, il fisico nucleare Stefano Marcellini, l'ingegnere del pensiero Gabriele Pagnini, Maruska Palazzi, che sta affrontando la sfida di rendere Pesaro, Capitale Europea dell'accessibilità, e Anna Prouse, esperta di antiterrorismo. Un parterre de rois che avrà una introduzione più che autorevole: il prologo di TedxPantano sarà affidato a Carlo Pagnini.