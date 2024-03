PESARO Un rondò sperimentale è in arrivo all’incrocio fra Strada del Foglia, via Bartolucci e via Casali, nel quartiere di Borgo Santa Maria. Lo annuncia l’assessore alla Viabilità Enzo Belloni, che risponde così alle istanze arrivate nei mesi scorsi dall’ottavo quartiere. Presidente e residenti, ma anche le attività produttive presenti da tempo nella zona, infatti,chiedevano all’Amministrazione comuale di fare qualcosa per migliorare la viabilità in ingresso a Borgo Santa Maria. «Manteniamo fede all’impegno preso anche con le attività artigianali ed economiche di quella parte del quartiere – commenta l’assessore Belloni – e cioè realizzare su via del Foglia una rotatoria per migliorare l’attuale circolazione viaria. Il rondò infatti permetterà ai mezzi pesanti che caricano e scaricano di farlo in sicurezza e migliorare l’ingresso ai luoghi di lavoro alle centinaia di dipendenti in forza nelle fabbriche presenti in quell’area».

L’impegno

Un intervento che parte subito, già domani. In tal modo auto e mezzi potranno immettersi nella zona industriale di via del Foglia, scongiurando così altri nuovi incidenti all’incrocio fra la strada e le attività produttive. Le istanze: dopo questo intervento all’ottavo quartiere cittadino manca però ancora un pezzo per mettere in sicurezza la viabilità, che sarà compito del prossimo sindaco e della nuova giunta realizzare per completare gli assetti viari. In primo luogo come ricordato dal presidente di quartiere e dai consiglieri manca da troppo tempo all’appello la realizzazione della ciclabile intercomunale, parte del progetto Move on Bike da Pesaro fino all’ingresso del quartiere di Borgo Santa Maria, tuttora ferma al palo, perché non è ancora stato presentato il progetto di competenza Comune e Regione. Il quartiere inoltre ha già chiesto di facilitare lo spostamento casa-scuola-lavoro dei pendolari fra Borgo, Case Bruciate e Pozzo Alto, che ogni mattina si spostano verso Chiusa di Ginestreto nell’area industriale. Di qui, la valutazione chiesta dal Consiglio di quartiere per un progetto preliminare di un nuovo tratto ciclopedonale intercomunale per alcune centinaia di metri tali da consentire ai residenti di spostarsi da casa al lavoro oltrepassando l’argine del fiume, e permettendo a chi vive nelle zone limitrofe, non solo di percorrere la ciclabile fino al centro città ma anche di spostarsi in sicurezza dentro al proprio quartiere.

Lavoro sui rondò

Più in generale l’assessore Belloni ricorda il lavoro fatto sui rondò, e fra le rotatorie in corso di valutazione e progettazione cita quella all’ingresso del centro abitato di Colombarone, dopo le Siligate, da realizzare in accordo con Anas mentre le ultime realizzate fra il 2023-2024 sono state in strada San Cristoforo sempre a Colombarone per una maggiore sicurezza lungo la Statale, e in via Fratti-via Madonna di Loreto.