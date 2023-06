​Tecnico infortunato sulla piattaforma​, scatta il soccorso a largo di Pesaro

PESARO - Tecnico infortunato sulla piattaforma, scatta il soccorso. Nel pomeriggio di oggi la Sala Operativa della Capitaneria di Porto di Pesaro, in costante contatto con la Centrale Operativa del 118 di Pesaro, ha portato a termine l’evacuazione medica di un tecnico in servizio in una delle piattaforme a largo della costa pesarese, inviando in zona la propria Motovedetta SAR CP872.

L'assistenza

Alle operazioni di assistenza ha partecipato anche l’idroambulanza della Croce Rossa Italiana – Comitato Locale di Pesaro, sul cui mezzo l’infortunato è stato trasbordato per assistenza infermieristica. L’evacuazione, coordinata per tutta la durata dell’evento dalla Sala Operativa della Capitaneria di Porto, si è conclusa con il trasbordo a terra del tecnico e l’affidamento alle cure del personale medico. Intanto ha preso il via l’operazione Mare Sicuro 2023 su tutto il litorale della provincia Pesaro, da Marotta a Gabicce a Mare. In caso di emergenza in mare contattare il 1530