Rifiuti in fiamme: allarme incendio alla discarica di Ca' Asprete

© RIPRODUZIONE RISERVATA

TAVULLIA - Allarme incendio alla discarica di Ca' Asprete, un densa nube di fumo si è alzata dai cumuli di rifiuti.Sono diverse le squadre dei vigili del fuoco in azione, con sette mezzi, nelle territorio comunale di Tavullia ed in particolare la zona della discarica di Ca' Asprete. Per cause ancora da stabilire il fuoco si è sviluppato nel primo pomeriggio. Alto il livello di allarme anche per la natura del luogo colpito dall'incendio, anche se pare che la fiamme stiano interssando la zona dei rifiuti indifferenziati, queindi senza particolari rischi di inquinamento.