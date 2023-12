PESARO La droga spacciata in piena notte e il malore improvviso. Un moldavo di 26 anni è stato accusato di cessione di stupefacenti a due ragazzine minorenni. Ieri il caso è finito davanti al Gup.



L’indagine



Secondo i riscontri effettuati dagli inquirenti, il giovane, nel marzo del 2022 avrebbe ceduto due dosi di cocaina e una di marijuana alle due minorenni. Uno scambio che sarebbe avvenuto nell’auto di lui, in piena notte. Le forze dell’ordine avevano notato la presenza dell’auto nella periferia pesarese e avevano visto i tre giovani all’interno, così era scattato il controllo, con gli agenti insospettiti dall’orario tardo. Una volta aperta la portiera una delle due ragazzina aveva chiaramente evidenziato uno stato confusionale e subito dopo si era sentita male perdendo i sensi per uno svenimento che pare dovuto proprio al consumo della sostanza stupefacente.

Intervento del 118

Per soccorrere la ragazzina era intervenuta una equipe del 118 che l’aveva successivamente trasportata al pronto soccorso del San salvatore. In base a queste evidenze il moldavo era stato perquisito e gli era stata trovata addosso la droga. Motivo per cui è stato denunciato per spaccio aggravato dal fatto di aver ceduto la cocaina alle due minorenni. Ieri, assistito dall’avvocatessa Agnese Canfora, ha estinto il reato grazie alla messa alla prova. Farà lavori socialmente utili per riparare il danno procurato. Un episodio che dimostra come il consumo di sostanze pesanti sia diffuso anche tra i giovani sotto i 18 anni.