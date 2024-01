PESARO Tutti i passaggi burocratici e gli iter amministrativi si sono conclusi, mancava solo il voto del consiglio comunale e adesso che è arrivato anche quello, con un voto corale di sì, nulla osta alla realizzazione della nuova area di sosta Porta Cappuccina, sul retro della stazione ferroviaria.

In realtà per tutto questo tempo il parcheggio delle auto, di riffa o di raffa, è sempre continuato nonostante il contenzioso che era in atto tra l’Amministrazione comunale e la società proprietaria, un contenzioso che per lungo tempo è andato avanti a colpi di diffide con i privati che avevano anche provato a impedire l’utilizzo dell’area, molto sfruttata dai pendolari ma comunque malmessa, piena di dossi, buche e avvallamenti che specialmente nei giorni di pioggia la facevano assomigliare a un percorso a ostacoli, una sorta di camel trophy urbano.

L’accordo

Adesso invece, con l’accordo raggiunto tra il pubblico e il privato e il sì unanime e bipartisan del consiglio comunale (29 votanti e 29 sì) nell’ultima seduta, quando è stata approvata la necessaria variante al Prg, il parcheggio di Porta Cappuccina potrà essere doverosamente sistemato e reso più dignitoso. E, cosa ancora più importante, resterà gratuito.

Non ci saranno asfaltature ma il fondo verrà comunque stabilizzato, livellato, compattato e permeabile, apprezzabile anche dal punto di vista della tutela ambientale. Sulla carta sono previsti 145 posti auto regolamentari, di cui 6 al servizio dei disabili e 6 per le auto elettriche con apposita colonnina. L’area, che rispetto alla stazione ferroviaria, gravita sul lato sud, ricopre circa 4mila metri quadrati di superficie e sul lato Parco Miralfiore ci saranno altri circa 1300 metri quadrati di area verde alberata che fungerà da schermatura. Proprio in proposito, visto che l’intervento non avrà impatti ambientali significativi da richiedere un assoggettamento al Vas, la Provincia di Pesaro e Urbino ha posto una condizione nel rilasciare l’autorizzazione definitiva della variante al Prg vigente. E’ stato richiesto di prevedere alberature delle specie locali o naturalizzate e non invasive, escludendo le specie esotiche e/o idroesigenti, tolleranti dei climi secchi, ma soprattutto dovrà essere rispettata la quantità di almeno un albero ogni 25 metri quadrati di superficie, ovvero ogni 2/4 stalli, come previsto anche dal regolamento edilizio.

L’aggiornamento

Nel nuovo progetto aggiornato con le osservazioni recepite si evidenziano 17 nuove alberature ai confini nord e sud del parcheggio stesso, recependo così tutte le indicazioni e pareri acquisiti. Prevista una importante illuminazione in tutta l’area che sarà recintata e delimitata da cordoli per la regolamentazione della sosta delle auto. La variazione apportata dopo l’acquisizione delle modifiche richieste dalla Provincia di Pesaro e Urbino, non comporterà aumenti nel quadro economico già approvato, ma gli eventuali maggiori costi verranno ricompresi nelle stime dei lavori previsti. La realizzazione del parcheggio è stata votata favorevolmente con immediata eseguibilità.