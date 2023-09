San Lorenzo in Campo, abusi sessuali su una ragazzina: accusato pensionato (che non risponde alle domande del giudice)

SAN LORENZO IN CAMPO La confessione di un segreto pesantissimo da tenersi dentro. Parole che hanno portato all’apertura di un’indagine. L’accusa è di quelle gravissime: violenza sessuale nei confronti di una minorenne. Ieri mattina davanti alla giudice per le indagini preliminari, Antonella Marrone, la richiesta di misura cautelare da parte della procura della Repubblica nell’ambito di una procedura di codice rosso nei confronti di un pensionato di San Lorenzo in Campo.

L’uomo si è presentato accompagnato dai carabinieri, ma non ha risposto alle domande della giudice.

Il pensionato sarebbe accusato di aver fatto avancenei confronti di una ragazzina. Gli incontri si sarebbero consumati quando lui svolgeva delle commissioni nell’abitazione di due persone anziane. La ragazzina, che vivrebbe lì vicino, sarebbe stata avvicinata dal pensionato. Le sue attenzioni sarebbero diventate qualcosa di più, sfociando in atti sessuali. Sul caso c’è il massimo riserbo per la delicatezza di quanto accadutola cui consistenza deve essere accertata.

L'accusa

Fatto sta che l’uomo oggi è accusato di violenza sessuale aggravata dal fatto di averla compiuta nei confronti di una minorenne. La ragazzina, turbata per quanto accaduto, avrebbe avuto comportamenti strani, atteggiamenti colti dalla zia che avrebbe chiesto conto di cosa fosse successo. La ragazzina ha confidato quel macigno alla familiare. E quel punto sarebbero stati ricostruiti i fatti che hanno portato i familiari a denunciare il pensionato. Dalla denuncia è scaturita l’indagine penale che ha fatto scattare la richiesta della misura cautelare per l’indagato. Misura sulla quale la giudice si è riservata la decisione.