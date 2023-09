Altro lutto nello sport pesarese: addio all'ex cestista della Febal Roberto Giusti. Fatale una lunga malattia

PESARO Lunedì di lutti nello sport pesarese. Scompare anche l'ex cestista della Febal Roberto Giusti, pesarese classe 1957.

LEGGI ANCHE: Choc in casa ad Ancona: bambina di due anni travolta da una pentola di acqua bollente. È grave al Salesi

Una lunga malattia

Fatale una lunga malattia che da tempo non gli dava tregua. Dopo la carriera nel basket, Giusti aveva lavorato per anni alla Pica Spa prima di andare in pensione. Era molto conosciuto e stimato sia per i trascorsi sportivi sia per i valori umani che lo contraddistinguevano.