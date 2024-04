ARCEVIA - Grave incidente ieri mattina a Nidastore, frazione di Arcevia, dove un anziano è finito fuori strada schiantandosi contro un albero. E’ accaduto poco dopo le 10 lungo la strada provinciale 14. Al volante della Fiat Punto, alimentata a diesel, c’era un 74enne residente a San Lorenzo in Campo, che dista circa 5 chilometri dal luogo in cui è stato soccorso. Per estrarlo dall’abitacolo, dove era rimasto intrappolato e privo di sensi, sono intervenuti i vigili del fuoco del distaccamento di Arcevia.

L’hanno poi affidato ai sanitari del 118 che hanno collaborato nelle operazioni per liberarlo dal veicolo, viste le gravi condizioni in cui versava. Sul posto è arrivata subito l’ambulanza del 118 di Arcevia e in volo da Fabriano si è alzato Icaro.

Le condizioni del 74enne sono apparse subito molto gravi. Una volta stabilizzato è stato trasferito in ambulanza, con un codice rosso avanzato, al pronto soccorso di Senigallia. L’eliambulanza è atterrata allo stadio Bianchelli per recuperare l’équipe medico infermieristica, che ha accompagnato il ferito in ambulanza. A dare l’allarme al 112 sono stati alcuni automobilisti di passaggio che hanno notato la macchina fuori strada con una persona, accasciata sul sedile del conducente. Per i rilievi sono intervenuti i carabinieri di Genga. La dinamica è ancora al vaglio dei militari ma, dai primi accertamenti, sembra che l’automobilista abbia fatto tutto da solo. Altri veicoli non sono stati coinvolti. Potrebbe aver avuto un malore mentre stava guidando, perdendo così il controllo dell’utilitaria. Ipotesi accreditata dal fatto che a terra non sono stati trovati segni di frenata, come se la macchina stesse procedendo da sola senza una guida. In caso contrario il conducente, accortosi dell’albero, avrebbe cercato di schivarlo o almeno di frenare. Era solo in macchina quando si è schiantato contro l’albero, transitando lungo la provinciale che chissà quante altre volte aveva già percorso in passato, partito dalla sua casa di San Lorenzo in Campo o di ritorno. Le sue condizioni restano molto gravi.