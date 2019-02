Malore improvviso: si è ​spenta l'insegnante Anna Rita Guerra

© RIPRODUZIONE RISERVATA

SAN LORENZO IN CAMPO - Si è spenta venerdì sera, all’età di 75 anni, la professoressa Anna Rita Guerra. Profondo sgomento ha suscitato l’improvvisa scomparsa, avvenuta in seguito ad un malore fulminante. Laureatasi in materie letterarie con 110 e lode presso l’università di Urbino, entrò immediatamente nel mondo della scuola. Nota e stimata docente di lettere presso la scuola media ad indirizzo musicale di San Lorenzo in Campo, che lei stessa ha contribuito ad istituire, ha dedicato la sua vita all’istruzione e all’educazione degli adolescenti con dedizione, professionalità e rigore. In seguito ha ricoperto il ruolo di preside prima e di dirigente poi nell’istituto comprensivo di Mondolfo fino al pensionamento. Iscritta all’ordine dei giornalisti, ha affiancato all’attività didattica quella di giornalista per i quotidiani locali il Corriere Adriatico e La Gazzetta. Lascia in un incredibile sconforto la madre centenaria, la sorella, i nipoti. Al San Salvatore le sono stati espiantati gli organi. I funerali si terranno domani alle 15 presso la basilica di San Lorenzo in Campo.