SAN COSTANZO - È la più antica sagra delle Marche e si celebra la 213esima edizione. Si tratta della ‘Sagra Polentara’, in programma domenica prossima a San Costanzo. L’edizione del 2023 rappresenta la prima “polenta” organizzata dal nuovo direttivo della Pro loco, dopo la kermesse dello scorso luglio preparata in tempi molto stretti per l’elezione del consiglio dell’associazione avvenuta pochi mesi prima.

Il sindaco di San Costanzo Filippo Sorcinelli, il presidente della Pro loco Antonio Calabrese e il presidente provinciale dell’Unione Pro loco Damiano Bartocetti hanno presentato nella sala del consiglio provinciale, a Pesaro, la kermesse a ingresso libero.

Tra caldare e panare

Come di consueto la polenta sarà cotta nei classici paioli di rame, le caldare, e stesa su panieri di legno, le panare, condita con il ragù tramandato di generazione in generazione. Verrà servita anche la pizza impastata con la farina dell’azienda agricola Mattioli e cotta sulla “bicicletta” di Michele Lucarelli il giovane di San Costanzo emigrato in Danimarca che ha creato un originale street food, fondendo la tradizione italiana del cibo con quella danese per le due ruote attraverso ‘Bike and bake’, pizzeria a pedali itinerante con tanto di forno a legna.

Corteo dei bambini

Il programma di domenica vedrà il corteo dei bambini della scuola dell’infanzia ‘Bianca Marchini’ partire alle 16 dal teatrino di via Cavour: i bambini sfileranno sul tema ‘Unici e diversi... insieme un capolavoro’ con musica live a cura del gruppo La Matta. Da segnalare il debutto della ‘Regina della polenta’ vestita con abiti cuciti dalla sarta Assunta Melaccio.

«Quest’anno la Regina sarà Vanessa Tarini, la ragazza rappresentante del gruppo ‘Le Magliette Gialle’ comprendente tutti i bambini e i ragazzi fino ai 17 anni della Pro loco – spiegano gli organizzatori -. Nelle prossime edizioni verrà invece eletta tra i tesserati dell’associazione». La stessa regina, alle 12, taglierà il nastro e la festa si aprirà con l’arrivo della ‘St. Patrick TrailRun’: la corsa podistica organizzata dall’associazione Caraffa Sport con partenza alle 10 (info e iscrizioni: www.caraffasportevents.it). Stand gastronomici dalle 12, per i più piccoli al termine della sfilata festa con animazione al teatrino. Sono previsti bus navetta gratuiti.