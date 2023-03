Il fanese Mario Alberto Rinaldi è il nuovo coordinatore della Lega Giovani Marche

FANO - Il 32enne bancario fanese Mario Alberto Rinaldi è il nuovo coordinatore Lega Giovani Marche: «Un importante incarico che mi impegnerò a ricoprire al meglio - ha commentato Rinaldi -.Tanti giovani nella nostra regione hanno spirito d'iniziativa e volontà di partecipazione. Ciò di cui hanno bisogno è una guida che sappia dar loro la possibilità di emergere e auspico di diventare per loro un punto di riferimento solido».

I ringraziamenti

«Ringrazio il commissario della Lega Marche Riccardo Augusto Marchetti - conclude Rinaldi, che ringrazia anche il coordinatore nazionale del Carroccio Luca Toccalini.- per la fiducia che ha dimostrato di avere in me e che mi impegnerò ad onorare. Resto a disposizione di tutte le ragazze e ragazzi che vogliono unirsi alla nostra squadra per portare il cambiamento di cui abbiamo bisogno».