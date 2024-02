PESARO Ventidue casse hanno viaggiato su un grande container dalla Cina a Pesaro e all’interno migliaia di viti, pezzi e punti luce che comporranno la Biosfera della vita. Ed è sempre più Pesaro Capitale, da ieri in piazza del Popolo, sono iniziate le grandi manovre con il cantiere intorno al palazzo delle Poste, dove prenderà forma giorno dopo giorno il geode, che porta l’Intelligenza artificiale nella città. Al lavoro addetti dell’impresa che si è aggiudicata il montaggio, Artifact di Macerata, supportati dai ragazzi di Sound d-light, impresa sub-appaltatrice specializzata negli effetti luce, laser-led, made in Pesaro. Obiettivo di Comune e Fondazione Pescheria, è inaugurare la Sfera della vita il 24 febbraio prossimo.

L’arrivo

A visionare l’area cantiere all’arrivo delle prime casse erano presenti il sindaco Matteo Ricci e Silvano Straccini direttore di Fondazione Pescheria. Parliamo di una “Palla 2”, che poggerà su un basamento largo 6 metri, dal diametro di 4 metri e di 5 metri di altezza destinata a diventare non solo uno dei simboli di Pesaro 2024 ma anche della Pesaro del terzo milliennio. «Impossibile al momento immaginare come sarà ma la sorpresa sarà assicurata – commenta il responsabile Sound-d light – stiamo parlando di una mega sfera o meglio di una cavità unica nel suo genere». Le prime operazioni partono con il posizionamento della base di sei metri, che per un intero anno poggerà sulla pavimentazione della piazza. «Solo per dare un’idea della tecnologia che sta per prendere – prosegue il tecnico – ci sono ben 22mila viti su tutto il diametro della Sfera, che devono unire ogni singolo pezzo. Montare una struttura di questa portata è complesso. Ci sarà un basamento in ferro sopra il quale verrà posizionato un cilindro e sopra ancora un altro elemento, poi il cappello a completamento, e al suo interno passano una serie di tubazioni calandrate in acciaio zincato. Alla nostra impresa è stato affidato infatti il montaggio della sfera e dei pannelli led, il quadro elettrico oltre agli effetti audio-video, certificazione statica e collaudo finale. La Sfera della vita avrà un grande schermo led e l’aspetto interattivo sarà ben visibile, e ogni volta che il pubblico si avvicinerà al geode succederà qualcosa riconoscendo suoni e voce. La tecnologia che fa essere il Geode interattivo, proviene da più server e software ognuno con una specifica funzione».

L’investimento

Quello della Biosfera, struttura iconica che ci accompagnerà per tutto l’anno da Capitale è un appalto da 650 mila euro. Il geode è stato progettato con la tecnologia di uno fra i più grandi produttori mondiali di ledwall e tecnologia led, dotato anche di un impianto per il condizionamento e il raffreddamento dell’aria indoor e migliaia di sensori sotto la sua copertura sferica. L'investimento del geode è stato finanziato grazie al lavoro della Cte, acronimo di Casa delle Tecnologie Emergenti, bando che il Comune si è aggiudicato per 11 milioni di euro. Casa, che avrà a nella dele di palazzo Mamiani in corso di ristrutturazione la sua ubicazione fisica.