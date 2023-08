PESARO Vende hashish a dei minorenni in piazzale Matteotti, arrestato. Il fatto risale alla notte di Ferragosto e ieri mattina in tribunale c’è stata l’udienza di convalida dell’arresto. Lui è un ragazzo pakistano di appena 19 anni, sorpreso dai carabinieri in pieno centro storico mentre parlava con due minorenni. Poi la consegna della droga, una piccola dose da 0,25 grammi ceduta a una 16enne residente a Pesaro. Così i militari sono intervenuti cogliendolo nella flagranza di reato. E’ scattata anche la perquisizione e dentro il marsupio, custoditi in una busta di cellophane, c’erano 8 grammi di hashish.

E’ scattato l’arresto e ieri l’udienza di convalida, assistito dall’avvocatessa Sara Battaglia in sostituzione del legale Lucia Montesi. Il giovane era già a piede libero e non si è presentato. L’arresto è stato convalidato senza misure cautelari. Il consumo di droghe sta dilagando soprattutto tra i giovanissimi come hanno dimostrato anche i controlli dei carabinieri nelle giornate ferragostane.

Venti ragazzi

Un contesto in cui ben venti ragazzi, di età compresa tra i 18 e i 20 anni, sono stati segnalati alla Prefettura come assuntori di droghe: i giovani sono stati tutti sorpresi in possesso dello stupefacente come hashish all’interno o in prossimità di locali pubblici serali, quali discoteche e bar, ovvero in note aree di aggregazione giovanile delle località di mare. Complessivamente sono stati sequestrati circa 100 grammi di hashish, ma c’era anche la cocaina, droga più pesante, ma che i giovani consumano senza problemi. Sono stati presi complessivamente 30 grammi. Giornate in cui sono stati denunciati in stato di libertà due ragazzini, sempre per reati connessi al possesso e spaccio di stupefacenti. Anche dai controlli al parco Miralfiore è spuntata altra droga nei giorni scorsi. Un ghanese è stato denunciato perché in possesso di 20 grammi circa di hashish e 150 euro.