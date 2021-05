Raid notturno dei vandali: non rubano niente ma sfondano a calci le porte della scuola

PESARO - Raid notturno dei vandali: alcuni balordi sono entrati nella scuola primaria Don Milani di via Toscanini a Pesaro. Pare che la porta principale non abbia subito effrazioni. Una volta dentro sono state sfondate dieci porte chiuse a chiave delle aule. Probabilmente a calci o spallate, fatto sta che le serrature sono state tutte danneggiate. Dalla scuola fanno sapere che «non è stato rubato nulla, abbiamo trovato solo le porte sfondate. Tutto era in ordine, non hanno messo nulla a soqquadro. Le lezioni sono state regolari, ma i danni ci sono, perché andranno cambiate le serrature». Sul caso indagano i carabinieri anche se non sarà facile rintracciare i responsabili.

