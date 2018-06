I vandali si accaniscono contro la piccola biblioteca gratuita nel parco

© RIPRODUZIONE RISERVATA

PESARO - Un sacchetto di plastica nero a coprirla tenuto fermo da del nastro bianco e rosso usato di solito nei cantieri. E’ lo stato in cui è stata trovata e immortalata attraverso una fotografia postata sui social, la Free Library in Largo Guido Baccelli nel quartiere di Pantano, danneggiata da ignoti alcuni giorni fa. Ovviamente l’atto vandalico è stato subito condannato da molti cittadini in alcuni casi con frasi non riproponibili. Il dito è stato puntato contro presunti ragazzi che passerebbero così il loro tempo ma non sono mancate critiche anche ai genitori dei presunti autori del gesto