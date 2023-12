PESARO - Non voleva che si vestisse all’occidentale e le controllava il telefono con una applicazione. Ieri davanti al collegio del tribunale di Pesaro si è tenuto il processo a carico di un 36enne marocchino accusato di maltrattamenti in famiglia aggravati dal fatto di averli commessi anche in presenza dei bambini.

APPROFONDIMENTI IL PROCESSO Ascoli, in aula il caso dei falsi documenti per naturalizzare giovani calciatori stranieri, ma l'imputato è assente

La testimonianza

Ieri in aula, il racconto della vittima, anche lei marocchina, e di altri testi dell’accusa. La donna ha confermato quanto detto in sede di querela. In pratica il marito, ora è in corso la separazione della coppia, l’avrebbe controllata sin da subito per ragioni di gelosia e possesso. Non voleva che frequentasse le amiche, che parlasse con loro. Le diceva che non doveva vestirsi come un’occidentale, non doveva truccarsi. Di qui gli insulti come: «Sei una prostituta» con toni ovviamente più accesi e minacciosi. Sarebbe arrivato anche a installarle nel telefono una applicazione con la quale poteva scaricare tutte le sue chiamate e i messaggi, così da controllarla e limitarne le comunicazioni.

E chiedere conto di ogni contatto che per lui poteva essere sospetto. Non solo, avrebbe anche trovato il modo di controllarla tramite il gps del telefono, così da vedere i suoi spostamenti. Urla e commenti che sarebbero avvenuti anche in presenza dei figli. Fino a quando la donna ha deciso di denunciare e raccontare tutto alle forze dell’ordine.

L’indagine è stata portata avanti e il fascicolo è finito sul tavolo della procura che ha chiesto il rinvio a giudizio per l’uomo. La donna si è costituita parte civile tramite l’avvocatessa Cecilia Ascani che è pronta a chiedere un risarcimento. Ad aprile il proseguo del processo. Dall'altra parte invece la difesa dell'imputato è pronta a smontare le accuse e ricondurle nell'alveo di una separazione familiare conflittuale.