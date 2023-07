PESARO - Un volo nell’alveo del Genica ovviamente a secco e la caduta senza rete. È piombato così sul cemento del fondo del torrente battendo violentemente il capo e rimanendo inerme. Un volo di oltre 5 metri. Le sue condizioni sono piuttosto gravi e ai primi soccorritori il ferito è apparso privo di coscienza. Erano circa le 9 di ieri mattina quando un signore di 74 anni stava passeggiando lungo via Postumo percorrendo l’argine del Genica che è protetto da balaustre.

APPROFONDIMENTI LA STAGIONE Filippetti: «Vi spiego come far diventare Pesaro finalmente una meta turistica»



Dinamica incerta



Per ragioni che non sono ancora chiara l’uomo è finito all’interno del torrente in secca, forse perdendo l’equilibrio, oppure colto da un malore. L’allarme è stato subito lanciato da altri passanti che si trovavano sul posto allertando i vigili del fuoco e un’ autoambulanza del 118. I vigili hanno effettuato il soccorso utilizzando delle corde con cui raggiungere il fondo in cemento e soccorrere l’anziano. Anche lui è stato imbragato e riportato in strada. I medici del 118 che lo hanno visitato hanno preferito chiedere l’intervento dell’eliambulanza e un mezzo è atterrato nell’eliporto della Torraccia.



La stessa ambulanza intervenuta in via Postumo ha caricato il ferito trasportandolo fino all’eliporto. Da lui il trasporto ad Ancona è il ricovero all’ospedale di Torrette per il trauma cranico e forse altre fratture. Nel corso dei soccorsi e del recupero del ferito il traffico lungo la via era piuttosto intenso. Per questo è stato richiesto l’intervento di una pattuglia della Municipale che ha governato la circolazione per rendere più agevoli g i stessi soccorsi.