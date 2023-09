PESARO Non c’è pace per il quartiere Tombaccia, nuovi vandalismi nel sottopasso e nel parco con focolai di origine dolosa. I residenti sempre più stanchi rilanciano al Comune la richiesta di telecamere, controlli e pulizia per un maggiore decoro. Mercoledì l’ennesimo episodio che si ripete ormai con una certa frequenza da settimane. Un abitante ha segnalato piccoli incendi avvenuti nel sottopasso che si va a collegare con via Tolmino, nella zona che comprende la caserma dei carabinieri, la banca, il supermercato, il provveditorato, un bar, uffici, condomini, e sull’altro fronte della statale 16, la centrale dei vigili del fuoco.

APPROFONDIMENTI IL RIENTRO IN CLASSE Tra ottobre e novembre si demolisce la scuola Alighieri poi toccherà all’Anna Frank

Sono state bruciate sterpaglie ai lati della scalinata che porta al tunnel sotto la ferrovia ed è stato dato fuoco a un bidone. Poco dopo, sono stati segnalati altri atti teppistici nel parco della Forestina, anche in questi caso con sterpaglie a cui è stato dato fuoco, tra cenere e puzza di bruciato. «Ora gli autori di queste bravate iniziano a prenderci davvero gusto, ma siamo davvero stanchi di questa situazione - racconta un residente, che è intervenuto mercoledì sera per spegnere i fuochi nel sottopasso - E’ stata segnalata la presenza di un ragazzino nel punto dove ci sono stati i vandalismi, che sarebbe scappato appena si è accorto che qualcuno si avvicinava. E’ necessario intervenire per arginare questi fenomeni».



I residenti anche nelle ultime ore hanno interessato alcuni rappresentanti dell’Amministrazione comunale, per cercare di porre un freno a questi vandalismi. In primis, chiedono l’installazione di due telecamere, una per ogni lato del sottopasso. Inoltre servirebbe, e questa è un’altra richiesta che arriva dal quartiere, un maggior decoro del sottopasso stesso, con pulizia dei camminamenti e delle pareti, ripulendole dagli imbrattamenti. Le bravate di mercoledì sera fanno seguito agli episodi avvenuti una settimana fa. In quell’occasione erano intervenuti due mezzi dei vigili del fuoco per spegnere un mucchio di sterpaglie, nell’area interna del sottopasso, che qualcuno si era divertito a bruciare.

Una decina di giorni fa, invece, è stato appiccato il fuoco a cestino dei rifiuti che si trova all’ingresso del sottopasso, oltre ad aver acceso un rogo nei bidoni dietro Largo Ascoli Piceno.