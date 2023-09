PESARO «L’avventura è appena iniziata con il trasferimento di oltre 600 alunni delle nostre scuole. Ed allora che buon inizio d’anno scolastico sia». Così il sindaco Matteo Ricci insieme a Camilla Murgia e Riccardo Pozzi, rispettivamente assessori all’Istruzione e Lavori Pubblici, hanno salutato nel primo giorno alunni e insegnanti nelle sedi temporanee di Vismara (per il Giardino delle Meraviglie e Anna Frank) e di Pesaro Studi e Mamiani Beach (per Mascarucci, Skarabokkio e Alighieri).

«Al lavoro per scuole sempre più belle, sicure e sostenibili, nell’attesa che le sedi originarie vengano ricostruite più sicure e al top dell’efficientamento energetico, grazie agli importanti bandi vinti che riguardano l’edilizia pubblica e scolastica» hanno rilanciato sindaco e assessori.



Il cronoprogramma



Sì perché l’autunno porterà la demolizione della media Alighieri di via Gattoni e dell’Anna Frank di Santa Maria delle Fabrecce. Insieme a sindaco e assessori anche Alessandra Belloni responsabile dell’ufficio scolastico provinciale e Donatella D’Amico, nuovo direttore generale dell’ufficio scolastico regionale. Con i saluti un focus sui progetti futuri partendo dalle demolizioni annunciate.



«Preferisco mantenermi largo sulle tempistiche, perché la cautela nei grandi cantieri è d’obbligo – spiega l’assessore Pozzi nel giro di saluti fra le classi della primaria – il corpo della vecchia Alighieri ad accezione della palestra, sarà abbattuto fra ottobre inoltrato e i primi di novembre, proprio per tenerci larghi. In questo momento sono in corso in via Gattoni gli interventi di cantiere propedeutici all’arrivo delle ruspe che procederanno alla demolizione dei corpi del fabbricato, mentre è già partita la demolizione dello Skarabokkio di via Rigoni per farne il nuovo polo dell’infanzia 0-6 anni.Questi mesi estivi hanno segnato un’accelerata nella programmazione dei cantieri Pnrr. Tecnici e servizi hanno lavorato sodo per rifunzionalizzare spazi in grado di accogliere alunni e docenti».



«La sede “ponte” di Pesaro Studi – osserva anche l’assessora Murgia – sarà la casa per i bimbi trasferiti dalla Mascarucci e gli alunni della media per almeno un paio d’anni. Questi i tempi di completamento del nuovo polo comprensivo Dante Alighieri. Più in generale questi cantieri legati al Pnrr Scuole si concluderanno entro il 2026, alcuni anche prima come il nuovo Skarabokkio e la stessa Anna Frank. E proprio per la scuola di Santa Maria delle Fabrecce ci siamo quasi, perché entro il 30 settembre la giunta approverà il progetto esecutivo per un edificio Nzeb su esempio della Brancati di via Lamarmora, e anche in questo caso il cantiere di demolizione verrà avviato a novembre inoltrato».

Un primo giorno di scuola quello di ieri con un pizzico di brivido per la scossa di terremoto di metà mattina. Ma non si sono avuti problemi.

«La sicurezza prima di tutto – specifica Pozzi – anche perché fra i cantieri in partenza entro l’anno c’è anche quello della scuola media Manzoni, che pur non venendo demolita beneficerà di fondi per l’adeguamento sismico e l’efficientamento energetico in linea ai moderni standard». Per accogliere i piccoli del Giardino delle Meraviglie e dell’Anna Frank in via Basento nella sede del quartiere di Vismara, e i bimbi di Skarabokkio e Mascarucci nel mini polo di viale Trieste, sono stati realizzati interventi di adattamento per un investimento di 550 mila euro complessivi di risorse comunali.



La riorganizzazione



«Nella struttura di Vismara – ricorda l’assessore Pozzi - sono state ricavate 7 aule, oltre la mensa al piano terra e 2 sale polivalenti al primo piano, più altri servizi e spazi accessori. La particolarità sono quei lavori realizzati in modo tale da poter riadattare gli spazi ad esigenze future con l’utilizzo di pareti riposizionabili a vetro, per un investimento di 350mila euro. Per lo spostamento della materna Skarabokkio, nei locali in viale Trieste presi in locazione, sono state realizzate cinque sezioni, un’aula polifunzionale e servizi ed accessori, oltre ad un’area ludica esterna, il tutto per 90mila euro e infine la Mascarucci con interventi per 99mila euro».

Locali ampi e luminosi, e per la primaria Anna Frank non più banchi separati ma tavoli di lavoro a quattro, dove i bambini interagiscono fra loro, mentre a Pesaro Studi, la possibilità di far ricreazione guardando il mare non ha eguali. E soddisfa anche mamma e papà.