PESARO - Rubavano gli scooter dei coetanei di quelli che i ragazzi lasciavano parcheggiati in viale Trieste e in zona mare. Nel clou dell’estate erano giunte diverse segnalazioni con altrettante denunce alle forze dell’ordine e altrettanti appelli via social. La buona notizia è che non solo sono stati denunciati gli autori e chi ne è stato trovato in possesso, e parliamo di 14 segnalazioni all’autorità giudiziaria che coinvolgono altrettanti ragazzini, tutti minorenni, finiti nei guai per i reati di furto e ricettazione, ma che anche gli scooter rubati, in tutto otto, sono stati ritrovati e riconsegnati ai legittimi proprietari.

APPROFONDIMENTI LA DENUNCIA Molestie sessuali, indagato autista della Croce Rossa di Marotta accusato da due volontarie straniere. Le vittime ascoltate dal giudice

I 14 denunciati sono nomi già alle forze dell’ordine e gravitano attorno al fenomeno delle baby gang, o baby gang che ormai sono già state debellate, come nel caso di piazza Redi, o gruppi di ragazzini che si spostano tra Villa San Martino e Pantano portandosi dietro una scia di atti vandalici e gesti teppistici. Nelle ultime settimane ai carabinieri della compagnia di Pesaro erano arrivate diverse telefonate e denunce per i furti di motorini in particolare. I carabinieri hanno avviato le indagini per risalire ai responsabili attraverso testimonianze e rilievi tecnici grazie all’aiuto di telecamere di videosorveglianza. Così, con pazienza e determinazione, sono riusciti a denunciare un ragazzino per il reato specifico di furto e altri 13 minorenni per ricettazione di 7 scooter. Gli stessi qualche giorno dopo il colpo erano stati trovati in possesso dei mezzi rubati. Gli scooter risultati rubati e ritrovati sono otto in totale, e alcuni dei giovanissimi hanno agito insieme e insieme sono finiti nei guai.



Altri casi



Tutti i motorini nel frattempo sono stati restituiti alle vittime. Alcuni dei minorenni coinvolti - gli indagati sono praticamente coetanei tra loro e han no tra i 16 e i 17 anni - sono già noti alle cronache perché facevano parte delle bande di piazza Redi, Villa San Martino e Pantano. Nonostante la loro giovane età, hanno già diversi precedenti. Sempre in tema di furti, i carabinieri hanno denunciato quattro giovani per furti di portafogli. Altro elemento che ha causato allarme sociale sono stati i furti in appartamento. Sono state denunciate 7 persone per furti in casa e ben 16 per furti nei negozi o centri commerciali (sostanzialmente taccheggio) a fronte di 14 episodi segnalati.

Nelle case i ladri hanno sempre agito quando i proprietari non erano in casa forzando porte e finestre con l’obiettivo di arraffare gioielli o soldi. È scattata anche la denuncia per il furto di una bicicletta, prontamente restituita al proprietario. Infine, nell’ambito dei controlli dei carabinieri, altri 20 ragazzi, di età compresa tra i 18 e i 20 anni, sono stati segnalati alla Prefettura per uso personale di droghe: i giovani sono stati tutti sorpresi in possesso dello stupefacente la sera nelle zone del mare tra Pesaro e Gabicce all’interno o in prossimità di locali pubblici, bar e discoteche.