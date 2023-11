PESARO Compie 20 anni una delle manifestazione più conosciute e partecipate del territorio. Si avvicina il Natale e torna Candele a Candelara. Da oggi (sabato 25) al 17 dicembre il mercatino natalizio dedicato alle candele che richiama turisti da tutta Italia. Quest’anno grazie ai favori del calendario ben nove giornate di evento: 25-26 novembre, 2 e 3 dicembre, 8,9 e 10 dicembre e sabato 16 e domenica 17 dicembre.

Tra le novità i laboratori per i bambini più numerosi ed elaborati, la giostra azionata da una bicicletta a pedali, un gigantesco albero di Natale di 20 metri illuminato con migliaia di led colorati e all’interno della chiesa il presepe artigianale dei fratelli Morelli da Montefelcino di ben 12 metri quadri. Ma come sempre atteso da tutti il momento dello spegnimento dell’illuminazione pubblica per ammirare il borgo a lume di candela> che accadrà per 15 minuti ciascuno alle 17.30 e 19 di ogni giorno di festa.



Ideatore e direttore artistico Piergiorgio Pietrelli che traccia un bilancio di questi due decenni «Andiamo nella direzione giusta perché ogni anno si cresce e si migliora. La soddisfazione più grossa è quella di dire che abbiamo portato turisti da tutta Italia per i mercatini di Natale prima ad appannaggio solo del nord e con il tempo siamo riusciti anche ad allargare il format a tutto il territorio con “Il Natale che non ti aspetti”»E a questo proposito il brand de “Il Natale che non ti aspetti”, ovvero la rete delle feste natalizie più estesa d’Italia, inaugurerà l’edizione 2023 e del primo weekend prenatalizio proprio da Candelara. L’appuntamento è per le 10.30 di oggi.

E nell’attesa di entrare nel clou del lungo ponte dell’8 dicembre g>ià 20 pullman per ogni giornata sono assicurati mentre i camperisti potranno parcheggiare presso il Campus scolastico di Pesaro e da lì con le consuete navette raggiungere il borgo. Navette ovviamente garantite anche per i pesaresi.

«Un’edizione importante questa dei 20 anni e alla vigilia di Pesaro Capitale della Cultura 2024 – sottolinea il vicesindaco Daniele Vimini – Candele a Candelara ha creato il sistema di iniziative natalizie per tutta la provincia portando ogni anno qualche novità al suo interno». Nuova anche la collaborazione con l’Istituto artistico Mengaroni. Gli alunni della classe 5B indirizzo Arti figurative guidate dalla professoressa Annamaria Amura hanno creato quattro tematiche raffiguranti i quattro temi dell’avvento: profeti, pastori, angeli e Betlemme. >

Lorenzo Montesi ora presidente della Pro Loco di Candelara è stato volontario del mercatino dalla sua prima edizione:> «Dico grazie a tutti i volontari in questi 20 anni per i quali è doveroso ringraziare anche l’ex presidente Pierpaolo Diotallevi e il direttore artistico Piergiorgio Pietrelli ma grazie anche all’amministrazione comunale vicina da sempre». Sostegno e ringraziamenti anche dagli assessori Francesca Frenquellucci e Riccardo Pozzi dal momento che “Candele” coinvolge tanti assessorati e rappresenta un forte momento di comunità. Programma e dettagli completi su www.candelara.com e sui tanti libretti stampati.