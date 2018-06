Tutti al mare a Sottomonte: sosta selvaggia e Statale 16 a rischio

© RIPRODUZIONE RISERVATA

PESARO - Tutti al mare e tutti sotto il colle l’Ardizio con la banchina di Sottomonte subito presa d’assedio dalle auto dei bagnanti. Così, oltre la “zona franca” all’altezza della Crista, verso Fosso Sejore e subito dopo il cartello Pesaro, nel tratto extraurbano della statale 16, è già parcheggio selvaggio. Affollatissimi ieri gli stabilimenti balneari e arenili liberi, proprio nel giorno in cui è scattata nella zona urbana di Sottomonte l’ordinanza comunale che deroga la sosta alle auto e ai motorini posteggiati lungo la banchina lato monte.A metà mattinata, tutti i posti disponibili erano già stati occupati, e risultavano con una buona affluenza anche i parcheggi (a pagamento nei giorni in cui è in vigore l’ordinanza per la sosta lato-monte), allestiti per l’estate nella zona di Sottomonte ex Cpa, Imprevisto e Santa Marta. Il provvedimento comunale ha validità fino al termine del centro abitato, lato Fano: dopo il cartello Pesaro, dove la statale Adriatica diventa di competenza dell’Anas, la sosta resta vietata, sia sotto l’Ardizio sia sulla banchina lato mare. Ma ieri entrambi i fronti laterali (soprattutto nella zona Chalet e Miramare) erano in buona parte occupati dalle auto dei bagnanti che si sono riversati nelle spiagge della zona.